System Shock, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile e che SHODAN è tornata

Lo studio di sviluppo Nightdive Studios ha pubblicato il trailer di lancio del remake di System Shock, con cui ha annunciato la disponibilità della versione PC del gioco, arrivata dopo anni di ritardo rispetto a quanto inizialmente pianificato dalla campagna Kickstarter.

Si tratta del rifacimento con grafica moderna di uno dei padri degli immersive sim, un gioco importantissimo per la storia del medium tutto. Il trailer ci mostra ancora una volta l'ottimo lavoro compiuto dagli sviluppatori, presentando alcune sequenze di gameplay. Vediamolo:

Naturalmente SHODAN, l'intelligenza artificiale impazzita che ha creato il caos che bisogna affrontare, fa la sua comparsa.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di System Shock, in cui abbiamo scritto:

Il remake di System Shock ha senso in un'industria in cui ormai quella di rifare i giochi del passato sembra essere l'unica possibilità per evitare la completa afasia di un certo modo di concepire i videogiochi. Per molti versi possiamo considerarla un'operazione riuscita, al netto di qualche problema del sistema di combattimento e del suo avere senso solo in relazione alla celebrazione del titolo originale. È ben fatto, è una bella cupola per nostalgici, ma non aggiunge molto al discorso generale.