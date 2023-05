Marathon: lo stile del gioco di Bungie è 'realismo grafico', svelate le fonti di ispirazione

Joseph Cross, direttore artistico di Marathon presso Bungie, ha rivelato che lo studio ha tratto ispirazione da varie opere, come Mirror's Edge e Ghost in the Shell, per il suo stile artistico.

Descritto come "Realismo grafico", lo stile artistico di Marathon si ispira a numerosi altri franchise e l'obiettivo è quello di creare un "marchio" visivo distinto di fantascienza che "sia fresco e che resista alla prova del tempo", ha spiegato Cross.

Cross scrive: "Ufficialmente lo chiamiamo 'realismo grafico', ma si tratta soprattutto di un termine rivolto alla produzione, inteso a inquadrare il modo in cui pensiamo e diamo priorità agli aspetti del nostro mondo visivo. Da un lato si tratta di un linguaggio di design universale semplificato/decostruito, di forti affermazioni grafiche e cromatiche e di uso limitato di materiali. Dall'altro lato, proporzioni e scala realistiche, funzionalità e dettagli impliciti e un mondo generalmente fondato."

"Molti di voi hanno già individuato molte delle nostre influenze visive: Mirrors Edge, Aeon Flux, Ghost in the Shell, Otomo, Koji Morimoto, The Designers Republic, Chris Cunningham, sono tutti elementi che fanno parte del nostro 'stufato' di ispirazione."

Ricordiamo che Marathon è stato annunciato al PlayStation Showcase di maggio 2023: potete vedere il trailer qui sopra. È previsto per PS5, PC e Xbox Series X|S.

Vi lasciamo infine al nostro approfondimento nel quale vi raccontiamo di questo grande ritorno firmato Bungie.