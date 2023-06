Diablo 4: le Gemme non affolleranno più l'inventario con uno dei prossimi update

Il game director John Shely ha svelato uno dei cambiamenti che il team di sviluppo di Diablo 4 ha in programma per gli aggiornamenti futuri del gioco che farà sicuramente la gioia di molti utenti: le gemme non occuperanno più gli slot dell'inventario e quindi avrete molto più spazio per il vostro bottino.

Per chi non lo sapesse, in Diablo 4 le gemme sono degli oggetti che potenziano gli equipaggiamenti conferendo vari bonus al personaggio. Ce ne sono di numerose tipologie e se ne raccolgono a bizzeffe durante l'esplorazione e i dungeon, riempendo velocemente i 33 slot dell'inventario e rendendone talvolta frustrante la gestione. Ma per fortuna presto tutto ciò sarà solo brutto ricordo.

Come spiegato in una livestream, la soluzione del team di sviluppo è tanto semplice quanto efficacie: piuttosto che conservare questi oggetti nell'Inventario queste verranno trasferite nella sezione materiali o valute. In pratica potrete raccogliere tutte le gemme che vorrete e avere comunque tutto lo spazio necessario per conservare armi, armature e ninnoli che vi siete duramente guadagnati facendo a fette le mostruosità che popolano Sanctuary.

"L'idea è quella di cambiare il modo in cui acquisite le gemme in modo che vengano mostrate nei vostri materiali o valute, piuttosto che nell'inventario", ha detto Shely. "Il modo in cui funzionerebbe è che vai a creare la tua gemma nello stesso modo in cui lo fai oggi e usi solo una certa quantità di quel materiale."

Purtroppo Shely non ha offerto tempistiche precise riguardo a quando questa modifica verrà introdotta in Diablo 4, con la speranza che i giocatori non debbano attendere troppo a lungo. Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione definitiva dell'action GDR di Blizzard.