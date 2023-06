Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, il director spiega quando si svolge la storia e come accedervi

In una recente intervista pubblicata da ComicBook, il director di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Gabe Abatangelo, ha spiegato qualcosa di più sull'attesa espansione del gioco, in particolare per quanto riguarda la collocazione temporale dei suoi eventi e di conseguenza il modo in cui è possibile accedervi rispetto alla storia principale.

Abatangelo, che è stato peraltro confermato come director anche del seguito di Cyberpunk 2077, ha riferito che Phantom Liberty è stata studiata come un'espansione simile a quelle di The Witcher 3 in termini di organizzazione e collocazione rispetto alla storia principale, piazzandosi in mezzo allo svolgimento della trama principale.

In maniera simile a quanto abbiamo visto con Blood and Wine e Hearts of Stone, anche Cyberpunk 2077: Phantom Liberty si posiziona durante altri eventi del gioco, dunque per accedervi è richiesto di arrivare a un certo punto del gioco, in maniera da sbloccare la nuova linea di quest e i contenuti che l'espansione apporta al mondo di gioco.

Tuttavia, non è necessario rispettare questo requisito: Abatangelo ha spiegato che sarà comunque possibile giocare direttamente all'espansione Phantom Liberty creando una nuova partita e inserendosi direttamente all'interno dell'espansione. Altrimenti, i contenuti si sbloccano più o meno nel momento della comparsa dei Voodoo Boys e di Brigitte, per quanto riguarda la storia principale. Di recente, il director ha parlato anche del lavoro fatto con Idris Elba, protagonista speciale di questa espansione.