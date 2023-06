The Sisters 2: Road to Fame, data di uscita e trailer del party game open world di Microids

Microids ha svelato la data di uscita di The Sisters 2: Road to Fame, il party game open world ispirato ai fumetti e la serie animata Le Sisters. Sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 5 ottobre 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare di seguito.

Sequel di The Sisters: Party of the Year, in questa nuova avventura le sorelle Wendy e Maureen (Wendy e Marina nella versione italiana) decidono di sfidarsi a chi diventa più popolare sui social network. Per farlo dovranno esplorare la città, interagire con i suoi abitanti e superare le 24 sfide proposte dagli influencer più in voga, che consistono in mini-giochi di vario genere.

Potremo affrontare l'Avventura nei panni di una delle due sorelle, ma solo vivendo la storia da entrambe le prospettive vedremo il finale segreto. Sarà possibile sbloccare elementi estetici e personalizzare il proprio personaggio

Oltre all'Avventura, saranno disponibili 4 modalità multigiocatore con cui cimentarsi assieme ad amici e famiglia, tramite i quali sarà possibile affrontare una serie di mini-giochi casuali, solo quelle che preferite o tutti e 24 in una volta sola.