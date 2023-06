Sembrava davvero un peccato abbandonare il gioco a un così drammatico destino, e così PopReach ha acquisito i diritti della produzione per poter procedere a un rilancio del titolo su iOS e Android. Il problema è che rispetto alla versione di ormai quattro anni fa non è cambiato praticamente nulla: ve ne parliamo nella recensione di Payday: Crime War .

Payday: Crime War rappresenta per molti versi un tuffo nel passato: da un lato perché si tratta della riduzione mobile del celebre gioco di rapine di Starbreeze Studios , lanciato con il secondo capitolo nell'ormai lontano 2013; dall'altro perché parliamo di un progetto che risale al 2019, anno in cui è stato protagonista di un soft launch che ha portato però a una clamorosa cancellazione.

Contenuti e struttura

Payday: Crime War, la progressione del personaggio

Payday: Crime War si pone fondamentalmente come una trasposizione diretta di Payday 2: le missioni sono le stesse, i personaggi anche, ma a incorniciare il tutto troviamo in questo caso una struttura free-to-play con le sue immancabili microtransazioni e le casse premio, a cui potremo ricorrere per velocizzare la progressione e sbloccare dunque i potenziamenti necessari a rendere il nostro rapinatore più efficace e resistente.

Questo specifico aspetto dell'esperienza in realtà non pesa tantissimo, vista la natura cooperativa dell'esperienza: accompagnati da tre bot o da tre utenti (ma i server si sono rivelati spaventosamente vuoti durante i nostri test, in verità), il nostro obiettivo sarà quello di accedere a ogni incarico e portare a casa la pagnotta, ovverosia svuotare le casse di negozi, banche e/o attività commerciali e scappare con il malloppo prima che la polizia ci neutralizzi.

Se avete giocato Payday 2 (o il suo recente clone, vedi la recensione di Crime Boss: Rockay City), sapete perfettamente come queste situazioni siano regolate da meccanismi anche relativamente complessi, con pianificazioni e strategie da attuare per cercare di completare i colpi nella maniera più pulita e silenziosa possibile, evitando danni collaterali e ottenendo il massimo da ogni spedizione.

Nel caso di Crime War i contenuti si sbloccano man mano che saliamo di livello, ma come detto le missioni sono le stesse di Payday 2 e la struttura in questo momento è ancora piuttosto acerba, con tantissimi contenuti segnalati come "in arrivo" che limitano un bel po' la varietà di un'esperienza che di per sé risulta ampiamente già vista e sviscerata.