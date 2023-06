Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Nintendo aveva consigliato Ubisoft di lanciarlo sulla nuova console

Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft, ha fatto ammenda ammettendo di aver sbagliato a non seguire il consiglio di Nintendo e lanciare Mario + Rabbids: Sparks of Hope sulla nuova console, erede di Nintendo Switch.

Secondo Nintendo era troppo presto per lanciare un seguito di Mario + Rabbids: Kingdom Battle, uscito nel 2017 e capace di raggiungere più di 7,5 milioni di giocatori, stando a Davide Soliani, il direttore creativo di Ubisoft Milan.

Nonostante fossero passati cinque anni dal precedente capitolo, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, che è stato lanciato a ottobre 2022, ha venduto meno di quanto atteso, pur avendo raccolto ottimi voti dalla stampa e pur avendo potuto contare su di una grossa campagna marketing organizzata dall'editore francese.

La sostanza, secondo Guillemot, è che Ubisoft avrebbe dovuto essere più paziente con Mario + Rabbids: Sparks of Hope: "Avevamo già lanciato un gioco di Mario Rabbids su Switch, quindi facendone un altro avevamo due esperienze simili sulla stessa macchina. Da Nintendo, giochi come questo non muoiono mai. Ci sono 25 giochi di Mario su Switch.

Nintendo ha consigliato una singola iterazione su ogni macchina. Noi abbiamo anticipato un po' troppo, avremmo dovuto attendere la prossima console."

Guillemot ha comunque assicurato che Mario + Rabbids: Sparks of Hope sopravvivrà e sarà aggiornato per la prossima console di Nintendo, quando sarà disponibile. Immaginiamo a questo punto che lo sarà a breve, altrimenti non avrebbe molto senso parlare di un futuro aggiornamento.