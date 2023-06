Xbox Series X|S: scendono i prezzi delle schede di espansione Western Digital

Sembra che Western Digital abbia optato per una riduzione di prezzo per le sue nuove schede di espansione C50 per Xbox Series X|S, presentate solo qualche settimana fa, sebbene il taglio non sia stato annunciato né pubblicizzato in alcun modo particolare.

Le schede di espansione C50 di Western Digital per Xbox Series X|S sono state lanciate all'inizio di giugno anche in Italia, e arrivavano inizialmente al prezzo di 139,99 euro per il taglio da 512 GB e 189,99 euro per quello da 1 TB.

Si trattava di prezzi molto più alti rispetto a quelli originali americani, pari a circa 79,99 dollari e 149,99 dollari per i due tagli di memoria. Sul sito ufficiale italiano di Western Digital i prezzi sono però cambiati, con un netto ribasso: al momento, il modello da 512 GB costa 104,99 euro e quello da 1 TB costa 169,99 euro.

Intendiamoci, si tratta ancora di prezzi molto alti per delle schede SSD NVMe standard e comunque ancora alti rispetto ai corrispettivi in USA, ma è evidente come la compagnia abbia attuato un netto ritocco verso il basso, forse rendendosi conto dell'esagerata differenza iniziale tra il prezzo in dollari e quello in euro.

Ricordiamo che le schede C50 di Western Digital sono, al momento, l'unica alternativa ufficiale alle schede d'espansione di Seagate, che per un paio d'anni sono rimaste l'unica possibilità di aggiungere memoria a Xbox Series X|S. Restiamo in attesa di eventuali altre proposte da parte di ulteriori compagnie, considerando che l'esclusiva a favore di Seagate a questo punto sembra essere decaduta.