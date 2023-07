My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di pamdroid18 è semplice ma efficace

My Hero Academia è un'anime che comprende moltissimi personaggi molto amati dal pubblico. Ogni stagione continua a evolvere quelli più vecchi e nel frattempo ne spuntano di nuovi sempre più interessanti. I classici sono spesso i preferiti, però, e un esempio è Momo Yaoyorozu, di cui possiamo vedere un cosplay realizzato da pamdroid18.

pamdroid18 ci propone alcuni scatti "dietro le quinte", ovvero dei semplici scatti fotografici davanti a uno specchio mentre fa le proprie per il proprio cosplay. Si tratta di una riproposizione fedele del personaggio di My Hero Academia. Ricordiamo che Yaoyorozu dispone della capacità di creare oggetti dalla propria pelle, anche se in questo scatto la cosplayer non cerca di inserire effetti speciali.

Se siete fan di Momo Yaoyorozu, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di yael_2929 è l'anime nella realtà. Ecco poi il cosplay di Momo Yaoyorozu di black_melodie è proprio come dovrebbe essere. Vediamo inoltre il cosplay di Momo Yaoyorozu di cosplaynin è molto estivo. Chiudiamo con il cosplay di Momo Yaoyorozu in versione cheerleader di philotes.cos è allegro.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da pamdroid18? Il personaggio è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?