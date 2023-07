EA Sports FC 24 su Switch è 'un grande traguardo': è 'comparabile' con le versioni PS4 e Xbox One

L'informazione proviene da John Shepherd - VP e Produttore Esecutivo presso EA - il quale ha parlato con IGN USA. Shepherd ha dichiarato che EA Sports FC 24 su Switch sarà paragonabile alle versioni PS4 e Xbox One del gioco. Sebbene questo significhi che molti dei maggiori miglioramenti tecnici e di gameplay del gioco di quest'anno non saranno inclusi nella versione Switch, il gioco promette comunque di essere un grande passo avanti rispetto agli ultimi anni.

Negli ultimi anni EA ha pubblicato su Switch FIFA, ma solo in versione "Legacy", ovvero con cambi minimi. FIFA 19 e FIFA 23, ad esempio, non sono troppo diversi. Ora, però, le cose stanno per cambiare. EA Sports FC 24 , infatti, arriverà anche su Switch (oltre che su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X) e tale versione includerà varie novità. Gli sviluppatori affermano infatti che si tratta di un " grande traguardo " e ritengono che il gioco sulla console Switch sia comparabile con le versioni PS4 e Xbox One.

Le parole di Shepherd su EA Sports FC 24

Switch sarà tecnicamnete simile a PS4 e Xbox One, secondo EA

"Avrà tutte le modalità", ha detto Shepherd. "È più rappresentativo del gameplay di Xbox One e PS4 che di quello di PlayStation 5, di ultima generazione. Ci sono alcune differenze, solo a causa dell'hardware, ma il gioco funziona benissimo".

Shepherd ha poi definito la versione Switch del gioco un "grande progetto" a cui si lavora da anni. Descrivendolo come "un grande traguardo", ha spiegato che si è trattato di uno sforzo collaborativo di tutta EA per riuscire a far funzionare correttamente il Frostbite sulla piattaforma.

"Ci sono voluti diversi anni per cercare di farlo funzionare correttamente su Switch", ha detto Shepherd. "L'abbiamo esaminato con Nintendo non molto tempo fa. Tutti sono davvero entusiasti."

"È stata una collaborazione non solo con FC, ma con tutta EA. Abbiamo dovuto ottenere molto supporto per il Frostbite per far funzionare tutto su Switch. È un grande traguardo, onestamente".

EA Sports FC 24 verrà pubblicato il 29 settembre per Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Potete vedere il video di gameplay ufficiale qui.