Sony PlayStation: evento o acquisizione in arrivo? Un noto leaker scatena i rumor

Nel mondo dei videogiochi, leaker e presunti insider possono ormai postare online tre semplici lettere per scatenare voci di corridoio assortite, come successo in queste ore con The Snitch, uno dei maggiori specialisti in ambito di indiscrezioni, che ha pubblicato il misterioso messaggio "P x S" facendo partire una serie di congetture incentrate soprattutto su PlayStation, con voci su un evento di presentazione e una possibile acquisizione.

Il tweet potete vederlo qui sotto e sembra davvero di difficile interpretazione, tuttavia la fama del personaggio in questione ha fatto subito diventare in qualche modo virale il messaggio, che si è propagato facendo partire un'ampia serie di possibilità diverse.



Il fatto che contenga le lettere P e S fa ovviamente pensare a PlayStation, ma la distribuzione di queste sembra quella tipica che viene usata per i cross-over, o per le acquisizioni. Effettivamente, la stessa Sony utilizza "x" per annunciare in via ufficiale l'acquisizione di un nuovo team, come abbiamo visto anche in passato.

Da questo messaggio è insomma partito il toto-nomi sulle possibili acquisizioni di PlayStation, incentrate su compagnie che iniziano per "S": tra queste si parla ovviamente di Sega e Square Enix, anche se si tratta solo di speculazioni selvagge, per il momento.