Call of Duty: la trilogia di Modern Warfare arriverà su Switch, per il giornalista Jez Corden

Corden, ancora più precisamente afferma che la trilogia di Modern Warfare di Call of Duty sarà pubblicata su Nintendo Switch. Si parla però degli originali, non dei recenti remake. Probabilmente il motivo è tecnologico: i vecchi capitoli possono più facilmente girare su Switch, mentre i più recenti dovrebbero ricevere diversi tagli a livello grafico e prestazionale.

Nintendo Switch è una console di grande successo e molti videogiochi cercando di approdare su di essa. Alcuni grandi nomi, però, mancano e uno di questi è Call of Duty . Il tutto però starebbe per cambiare, secondo quanto riportato dal noto giornalista e leaker Jez Corden . Pare infatti che Microsoft - che è oramai prossima all'acquisizione di Activision Blizzard - intenda pubblicare vecchi capitoli di Call of Duty sulla console di Nintendo.

Microsoft e Activision: il ritorno di Call of Duty su console Nintendo?

Call of Duty: Modern Warfare Remastered potrebbe essere uno dei giochi in arrivo su Switch

Corden ha condiviso questo leak a partire da una notizia ufficiale che vi abbiamo già riportato, ovvero il fatto che Microsoft ha riattivato i server di vecchi capitoli di Call of Duty su Xbox. Il tutto è stato apprezzato dai fan ovviamente, ma non si tratterebbe di un regalo della compagnia di Redmond. Il vero motivo secondo il giornalista è proprio il fatto che la casa madre di Xbox ha intenzione di portare su Switch i vecchi Call of Duty e per questo motivo sta già riattivando dei server.

Ricordiamo che Call of Duty: Ghosts è l'ultimo capitolo pubblicato su una console Nintendo (Wii U, precisamente), ben dieci anni fa. Le scarse vendite del gioco non convinsero Activision a proseguire su tale strada, ma certamente in parte il problema fu Wii U, più che l'interesse dei giocatori Nintendo per Call of Duty.

Parlando invece di Call of Duty 2023, sappiamo che permetterà di usare armi, operatori e bundle di Modern Warfare 2, è ufficiale.