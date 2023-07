Activision Blizzard: la Corte Suprema nega la causa dei videogiocatori per bloccare l'acquisizione

La Corte Suprema ha respinto un'ingiunzione d'emergenza presentata da dieci sedicenti giocatori per impedire a Microsoft di acquistare Activision-Blizzard. Sebbene sia improbabile che i querelanti coinvolti nella cosiddetta Gamer's Suit riescano nell'intento di far fallire anche la FTC, ora c'è un ostacolo in meno per Microsoft nell'acquisto di Activision-Blizzard.

I giocatori avevano inizialmente presentato alla Corte d'Appello federale del Nono Circuito una richiesta di ingiunzione per bloccare l'acquisizione e, dopo che questa è stata respinta, hanno fatto ricorso alla Corte Suprema. Il giudice della Corte Suprema Elena Kagan ha respinto la richiesta senza fornire spiegazioni.