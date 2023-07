Activision Blizzard: Microsoft vorrebbe estendere il tempo massimo per chiudere l'acquisizione

Microsoft starebbe trattando con Activision Blizzard King una proroga della scadenza per l'acquisizione da 69 miliardi di dollari. Ricordiamo che la scadenza è attualmente fissata per oggi le 09:00 del 19 luglio ora italiana (ovvero la mezzanotte del 18 luglio negli USA) e Microsoft è obbligata a pagare ad Activision Blizzard una tassa di 3 miliardi di dollari se non riuscirà a chiudere l'operazione in tempo.

La scadenza del contratto consentirebbe a Microsoft o ad Activision di abbandonare l'accordo. È altamente credibile che nessuna delle due parti voglia che ciò accada. Pare quindi che Microsoft voglia estendere il contratto "per assicurarsi che Activision non sia corteggiata da un altro potenziale acquirente o abbia un ripensamento": questo è quanto riferito da Reuters. Microsoft e Activision non hanno ancora commentato il report della testata.