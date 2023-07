Android è meglio di iOS: questa è la conclusione del capo di Instagram Adam Mosseri

Il commento di Mosseri in risposta a Brownlee ha ottenuto 3.200 Mi Piace . Potrebbe sembrare un numero non troppo elevato, ma il resto dei commenti difficilmente supera i dieci Mi Piace. Ha inoltre ricevuto oltre 400 risposte.

L'affermazione è stata condivisa tramite Threads , il nuovo social network di Meta in stile Twitter. Mosseri ha risposto a un thread di Marques Brownlee - YouTuber USA con 17,2 milioni di iscritti che si occupa di tecnologia, soprattutto smartphone - che ha chiesto "Ascoltiamo le vostre idee più controverse di carattere tecnologico. Mettete il vostro like a quelle con cui siete d'accordo per farle salire in cima alla classifica."

iOS o Android? Gli appassionati di smartphone e soprattutto dei relativi sistemi operativi dibattono da tempo su quale sia il migliore, portando ad esempio varie caratteristiche di entrambi gli OS. Arriveremo mai a una risposta definitiva? Forse no, ma Adam Mosseri - capo di Instagram (e quindi non proprio l'ultimo arrivato) - cerca di mettere fine al dibattito affermando che Android è migliore .

L'opinione di Mosseri su Android e iOS

Il commento di Mosseri fa riferimento al solo uso di Instagram o in generale?

In tutto questo il problema è che Mosseri non ha approfondito la sua dichiarazione, che ovviamente ha lo scopo di causare un po' di reazioni (e magari portare sul neonato Threads un po' di persone pronte a lottare per difendere il proprio OS preferito).

Infatti nei commenti vi sono persone che parlano dell'esperienza d'utilizzo di Threads su iOS e Android, criticando o elogiando l'uso dell'app. Senza però ulteriori commenti da parte di Mosseri è difficile capire se dovrebbe credergli o meno.

Voi che ne pensate?

Vi ricordiamo infine come accedere in Italia a Threads e come funziona l'app.