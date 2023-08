Fortnite x Jujutsu Kaisen annunciato ufficialmente, ecco la data del crosover

Tramite il profilo ufficiale Twitter / X di Fortnite, Epic Games ha annunciato il crossover con il manga e anime di Jujutsu Kaisen, confermando le indiscrezioni emerse in rete alcuni giorni fa. L'inizio della collaborazione tra l'altro è vicinissimo, infatti sarà disponibile da domani, martedì 8 agosto 2023.

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, ma in compenso è stato pubblicato un breve teaser trailer, che potrete visualizzare nel post sottostante, che conferma che per l'occasione i giocatori potranno ottenere le skin dei personaggi principali di Jujutsu Kaisen, ovvero Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Satoru Gojo e Nobara Kugisaki.

Chiaramente è lecito aspettarsi che le loro skin saranno disponibili per l'acquisto nel negozio interno di Fortnite, corredate di vari oggetti per la personalizzazione estetica, come picconi, zaini e via dicendo.