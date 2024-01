Prince of Persia The Lost Crown o Granblue Fantasy: Relink? Cosa giocherete questo weekend?

Il periodo di stallo del mercato videoludico non è ancora finito e non ci sono grandi uscite che possano cambiare le classifiche di vendita. Ci sono però due interessanti novità a costo completamente zero! Parliamo delle demo di Prince of Persia The Lost Crown e di Granblue Fantasy: Relink .

Disponibile in versione PlayStation 4 e PlayStation 5, la demo di Granblue Fantasy: Relink permette di provare il gioco in tre modalità. Consigliamo di partire dal classico tutorial per prendere dimestichezza con i comandi e gli undici personaggi disponibili, per poi passare alla modalità Storia che introduce alle prima fasi del gioco. Infine, ci sarà spazio per la modalità Missioni, con tre diverse sfide di grado più alto.

Prince of Persia The Lost Crown

Prince of Persia The Lost Crown è disponibile in versione demo per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. La versione di prova permette di vivere una selezione di specifiche sequenze di gioco per provare le meccaniche del metroidvania e scoprirne tutti i lati positivi senza spoiler.

Nella nostra recensione di Prince of Persia The Lost Crown vi abbiamo spiegato che "The Lost Crown usa al meglio ciò che ha reso grandi alcuni dei migliori metroidvania del genere, e riesce a distinguersi dalla massa con la sua qualità. Un gran gioco, che qualunque amante dell'azione dovrebbe provare."

Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 13 gennaio 2024?