Like a Dragon Infinite Wealth: spoiler sul gioco sono online, fate attenzione fino al lancio

Grazie a una segnalazione di un utente di ResetEra, scopriamo che in rete stanno circolando una serie di spoiler per Like a Dragon: Infinite Wealth, il nuovo gioco della saga Yakuza. Secondo quanto indicato, ci sarebbe stato un leak e alcune informazioni e immagini del gioco sono in rete.

Viene anche affermato che in alcuni casi gli utenti malintenzionati stanno spacciando le immagini come foto ufficiali condivise dallo studio di sviluppo di Like a Dragon: Infinite Wealth, così da trarre in inganno i giocatori.

Se non volete alcun tipo di anticipazione, consigliamo di stare lontani dai luoghi più tipici dove questo tipo di contenuti possono circolare liberamente, come Twitter e Reddit.