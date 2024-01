Like a Dragon Infinite Wealth non sarà su Game Pass e il produttore spiega perché

Xbox Game Pass è un servizio di successo che include regolarmente nuove uscite, così come grandi titoli disponibili sul mercato da tempo. Sia SEGA che RGG Studio hanno supportato Game Pass con svariati giochi, compresi i vari capitoli della saga Yakuza/Like a Dragon. Il nuovo gioco a breve in arrivo - Like a Dragon Infinite Wealth - non sarà parte però del servizio. Per quale motivo?

Il produttore Masayoshi Yokoyama ha affermato: "Al momento non ci sono piani per l'arrivo di Infinite Wealth su Game Pass".

Il motivo? Secondo Yokoyama: "Questo si ricollega a quanto ho detto prima, ma per Gaiden ho pensato al Game Pass come a un modo per "consegnare agli utenti d'oltreoceano il nostro biglietto da visita" - in altre parole, per permettere ai nuovi giocatori della serie di godersi il gioco e conoscere Kiryu. Game Pass si è rivelato un ottimo metodo per invitare nuovi utenti a interagire con la serie".

L'intervistato ha poi fatto un confronto con Baldur's Gate 3, anch'esso non previsto per Game Pass. Il produttore di RGG Studio ha quindi detto: "Capisco molto bene il ragionamento che sta alla base della loro decisione. Penso che ogni titolo abbia i suoi obiettivi e le sue modalità più adatte per essere fornito agli utenti".