Steam: con le nuove regole sulla privacy, spuntano i primi giochi pornografici nella top 10

Per nuove regole sulla privacy di Steam intendiamo la possibilità di rendere privati i giochi acquistati , così che gli altri non possano vederli nell'account. Secondo alcuni la visibilità dei giochi nell'account era uno dei freni maggiori alla diffusione dei giochi pornografici, che abbondano nel negozio di Valve. Il successo di Winter Memories potrebbe corroborare questa tesi.

In queste ore la top 10 dei giochi più venduti su Steam mostra una rarità, probabilmente dovuta alle nuove regole sulla privacy della piattaforma: sono presenti due giochi pornografici . Si tratta dell'appena lanciato Winter Memories e del bundle Sweet Memories che comprende Winter Memories e il precedente gioco di Dojin Otome, Summer Memories.

Una nuova era?

L'attuale top 10 di Steam

Da notare che attualmente Winter Memories ha un picco massimo di 8.792 giocatori in gioco contemporaneamente. Summer Memories aveva avuto un picco massimo di 5.036 giocatori a poco più di un anno dal lancio, probabilmente in corrispondenza di una qualche offerta, mentre appena arrivato sul mercato aveva fatto registrare un picco di 893 giocatori, molto più basso rispetto a quello di Winter Memories.

Anche la posizione in classifica è indicativa: a oggi Winter Memories ha raggiunto la settima posizione della top 10 globale, che equivale a molte migliaia di copie vendute per ricavi molto alti, lì dove Summer Memories non era mai riuscito a superare la 147° posizione.

Va infine sottolineato che Winter Memories sta piacendo molto, con il 93 delle 232 recensioni ricevute fino a questo momento che hanno segno positivo (la stessa percentuale di Summer Memories). Insomma, è un successo su tutta la linea. Forse il maggior successo del genere su Steam fino a questo momento.