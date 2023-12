Steam: ora è possibile contrassegnare i giochi come privati, via libera ai porno

Valve ha aggiunto una nuova, attesissima funzione al client di Steam con l'ultimo aggiornamento: la possibilità di rendere i giochi privati . Non volete che gli altri sappiano della vostra collezione di giochi pornografici? Ora potete renderli tutti privati. Non volete far sapere di aver acquistato The Day Before? Ora potete rendere privato anch'esso.

Come rendere privato un gioco

Come contrassegnare un gioco come privato

Rendere privato un gioco è davvero molto semplice, come spiegato da Valve stessa nell'aggiornamento relativo:

"Ci sono tre punti in cui un gioco può essere contrassegnato come privato: dal carrello degli acquisti, dall'elenco dei giochi (accessibile da un browser web) e dalla Libreria del client di Steam (pagina del gioco > Impostazioni > Gestisci...)."

Ma quanto va in profondità la nuova funzione? Valve è stata molto chiara anche su questo punto: "potrai contrassegnare determinati giochi come privati, in modo che scompaiano ovunque e nessuno tranne te possa vederli. Ciò include la proprietà, lo stato in gioco, il tempo di gioco e la tua attività nello stesso."

Valve spiega che in questo modo si potrà tenere la maggior parte della libreria visibile agli amici, "in modo che possano vedere a cosa stai giocando e unirsi a te, tenendo allo stesso tempo alcuni di quei giochi solo per te."

Il provvedimento sembra mirato in particolare a rendere meno problematici gli acquisti di giochi pornografici, che in questo modo possono essere nascosti direttamente in fase di acquisto, ma può tornare utile anche in altri frangenti.

Prima dell'implementazione della nuova funzione era possibile rendere privata solo l'intera libreria, ma non i singoli giochi.