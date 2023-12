Amazon Music Unlimited è gratis per tre mesi a fine dicembre 2023

Amazon Music Unlimited è attualmente disponibile in versione di prova gratuita da tre mesi, invece dei classici 30 giorni a costo zero. Potete trovare questa promozione speciale a questo indirizzo , che vi fa in pratica risparmiare 32.97€.

Amazon Music Unlimited, cosa include

Amazon Music Unlimited permette di accedere ai brani musicali e ai podcast più popolari senza alcun tipo di pubblicità. È anche possibile fare il download dei contenuti e ascoltarli offline. Mentre ascoltate le playlist, avete ovviamente un numero infinito di skip.

Il servizio utilizza anche varie tecnologie, come l'audio spaziale e l'audio HD, per poter proporre la qualità massima di ogni brano musicale. Questa fase di prova è valida fino all'11 gennaio 2024. È inoltre valida unicamente per coloro che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Music Unlimited - Abbonamento Individuale e che non hanno mai usato la versione di prova gratuita da 30 giorni.