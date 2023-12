Microtransazioni, la Cina ha deciso di frenarle con delle nuove regole

Molti finanzieri sono preoccupati per le nuove regole cinesi

Parliamo di regole davvero stringenti: i giochi online non potranno più dare ricompense giornaliere a chi si collega tutti i giorni, a chi spende per la prima volta e a chi spende più volte consecutivamente. Ossia vengono frenate tutte quelle meccaniche rapaci da gioco d'azzardo che incentivano a tornare più volte a giocare, tipiche dei giochi free-to-play, in particolare quelli mobile (ma non solo).

L'emersione della bozza dei nuovi provvedimenti ha fatto crollare le azioni di Tencent Holdings, la più grande compagni di videogiochi al mondo, del 16% nel giro di pochi minuti, mentre quelle di NetEase, la seconda, sono crollate del 25%.

Stando agli analisti, il crollo non è dovuto solo al provvedimento in sé, ma anche al nuovo interessamento della politica nel settore, che è tornato a farsi pesante e a esercitare enormi pressioni.

Quando gli è stato chiesto dell'impatto delle regole in bozza, il vicepresidente di Tencent Games, Vigo Zhang, ha dichiarato che Tencent non dovrà cambiare "in modo importante il suo modello di business o il suo operato" per i giochi. Ha poi aggiunto che l'azienda ha seguito rigorosamente le regole.

NetEase si è rifiutata di commentare le nuove regole.

Queste, oltre a ridurre le ricompense, impongono anche ai giochi di stabilire dei limiti sull'acquisto di moneta di gioco per gli utenti. "La rimozione di questi incentivi probabilmente ridurrà gli utenti attivi giornalieri e i ricavi in-app, e potrebbe infine costringere gli editori a rivedere radicalmente il loro design e le strategie di monetizzazione", ha detto Ivan Su, un analista di Morningstar. Vengono vietate anche le casse premio, e le aste sugli oggetti di gioco. Insomma, una stretta completa che rischia di rendere molto meno appetibile quello che è uno dei primi mercati al mondo per free-to-play e affini.