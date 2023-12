Epic Games Store, Fallout 3: Game of the Year Edition è il gioco gratis di oggi

A quel punto bisognerà soltanto seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione, dopodiché il gioco entrerà a far parte della vostra libreria per sempre e potrete scaricarlo e installarlo ogni volta che lo vorrete.

Come al solito, effettuare il download è semplicissimo : tutto quello che dovete fare è visitare la pagina di Fallout 3: Game of the Year Edition su Epic Games Store , effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

Fallout 3: Game of the Year Edition è il gioco gratis misterioso di oggi su Epic Games Store , dunque gli utenti della piattaforma digitale potranno scaricarlo senza costi fino alle 17.00 di domani, 24 dicembre.

Un grande classico

Fallout 3 e i suoi scenari desolati

Fallout 3 si pone senza dubbio come un grande classico e la Game of the Year Edition rappresenta l'incarnazione definitiva dell'esperienza Bethesda, con un pacchetto che include tutti i DLC pubblicati: Operation: Anchorage, The Pitt, Broken Steel e Point Lookout.

A proposito, è in arrivo su Prime Video la serie TV di Fallout, mostrata con un trailer ai The Game Awards 2023: sembra davvero promettente!