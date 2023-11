Steam: presto una funzione per rendere i giochi privati, così da giocare ai porno senza problemi

Pavel Djundik, l'autore di SteamDB, noto per conoscere molto bene i fatti interni a Valve, in particolare a Steam, ha riportato che la compagnia di Half-Life starebbe lavorando a un sistema per rendere privati i singoli giochi, così da non renderli visibili agli altri giocatori.

A cosa potrebbe servire una funzione simile? Facile intuirlo. Negli ultimi anni Steam si è riempito di giochi pornografici e molti potrebbero semplicemente non avere piacere di far vedere agli altri che posseggono o giocano a determinati titoli.

Non che ci sia nulla di male a giocare a un Orc Massage o a Milfy City, per citare due titoli a caso, ma evidentemente qualcuno se ne vergogna oppure non vuole che si creino dei pregiudizi nei suoi confronti.