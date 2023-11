NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER, nuova GPU di Nvidia potrebbe avere questo strano nome

Ti Super

A trafugare l'immagine è stato MEGAsizeGPU, che non ha gradito molto la scelta fatta da NVIDIA, come si può leggere nel suo post su X:

Naturalmente per ora non c'è niente di confermato ufficialmente, ma la fonte delle informazioni viene considerata molto attendibile sulle cose riguardanti il settore delle GPU, NVIDIA in particolare. Nel caso l'immagine fosse autentica, conferemerebbe il nuovo marchio per questa SKU specifica, di cui ci si aspetta che abbia un design in linea con quello della Founders Edition.

Parlando di specifiche, ci si aspetta che la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER abbia le SKU delle GPU AD103-275 / AD102-175 con 8.448 core in entrambe le varianti e 48 MB di cache L2. Il TBP dovrebbe essere vicino ai 285W, come quello del modello 4070 Ti. L'aumento di core rispetto alla RTX 4070 Ti dovrebbe essere quindi del 10%, mentre il consumo energetico dovrebbe essere in linea con le altre schede della famiglia.