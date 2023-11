PS5: firmware 23.02-08.20.02.06 disponibile, ecco tutte le novità

Sony ha pubblicato a sorpresa l' aggiornamento 23.02-08.20.02.06 del firmware di PS5 , che migliora la stabilità della console e nulla più. In realtà al momento del download non viene mostrata alcuna nota di rilascio ufficiale, ma proprio questo fa capire la natura minore della patch, che pesa 851,3 MB.

Più stabilità

PS5 ora è più stabile

Dopo l'aggiornamento maggiore del mese scorso, che ha aggiunto delle nuove funzionalità, è naturale che Sony pubblichi degli aggiornamenti minori mirati a risolvere i problemi residui e a chiudere le eventuali falle di sicurezza.

Da notare che l'aggiornamento 23.02-08.20.02.06 non richiede nemmeno il riavvio della console, segno che non va a toccare parti vitali del software di sistema.

Comunque sia, come sempre vi sarà chiesto di scaricarlo all'avvio di PS5, oppure sarà scaricato in automatico con la console in sleep mode. Non è obbligatorio, considerando la sua natura, ma perché non farlo?