Prince of Persia: The Lost Crown, un trailer per la Deluxe Edition

Prince of Persia: The Lost Crown sarà disponibile anche con una Deluxe Edition che Ubisoft ha pensato bene di presentare con il trailer che vedete qui sotto, e che includerà una serie di extra rispetto all'edizione standard.

L'aggiunta più rilevante è rappresentata dall'accesso anticipato di tre giorni, che consentirà di giocare l'avventura a partire dal 15 gennaio anziché dover attendere il 18. Troveremo inoltre l'Immortals Outfit, il Prosperity Bird Amulet e una guida digitale ricca di artwork e informazioni.

Considerando che la durata di Prince Of Persia: The Lost Crown sarà di circa venticinque ore, cominciare la campagna in anticipo si pone come un'idea tutt'altro che malvagia, specie se in tal modo riuscirete a incastrare meglio le sessioni rispetto ai vostri impegni.