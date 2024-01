Dopo un dicembre non propriamente ricchissimo di novità ma comunque sostanzioso, il nuovo anno parte con un mese che presenta titoli di notevole spessore. Tra tutti questi, sembra che redazione e lettori siano d'accordo su un punto principale: Prince of Persia The Lost Crown è il gioco più atteso di gennaio 2024, cosa che appare alquanto chiara dai risultati dei due sondaggi paralleli di questo mese. Non era un risultato scontato, considerando che la lineup in questione comprende alcuni giochi di grande importanza e dimensioni maggiori, che nelle previsioni avrebbero potuto facilmente catalizzare l'attenzione di tutti, dunque il fatto che un progetto "alternativo" rispetto alle solite produzioni Ubisoft sia riuscito a emergere è già un evento interessante. Per il resto, l'offerta di inizio anno presenta comunque caratteristiche variegate e sembra proprio preparare la strada a un'altra annata di notevole interesse, anche se sarà difficile pareggiare quanto fatto dallo straordinario 2023 ormai concluso. Considerando che siamo ancora tutti in pieno periodo da pandoro e panettone, è comunque difficile chiedere molto di più, vista la presenza di reboot, nuovi titoli inediti, remaster e seguiti di spessore subito all'inizio del 2024. Come spoiler, possiamo dire che stupisce alquanto il relativo disinteresse che emerge dai sondaggi per The Last of Us Parte 2 Remastered, il quale si candida probabilmente a piazzarsi bene sul mercato, solo che non sembra attirare più di tanto l'attenzione del pubblico appassionato, al momento. Vediamo dunque come sono andate le votazioni parallele per i titoli più attesi di gennaio.

Il più atteso dalla redazione Prince of Persia: The Lost Crown è un vero metroidvania Poche discussioni nel corso del voto all'interno della redazione: il gioco più atteso di gennaio 2024 è sicuramente Prince of Persia: The Lost Crown, titolo che ha iniziato a imporsi all'attenzione grazie proprio alla qualità dimostrata dalle prove dirette, cosa indubbiamente positiva. Non neghiamo che fosse emersa qualche perplessità nelle prime fasi di annuncio sul progetto in questione: la serie aveva probabilmente bisogno di un reboot ma ci eravamo alquanto affezionati alla meccanica ormai classica dell'action in terza persona, consolidata con l'ottima saga sulle Sabbie del Tempo, e aspettavamo un ritorno su questa linea. La rivoluzione attuata con lo spostamento sulla struttura metroidvania poteva lasciare inizialmente interdetti, ma The Lost Crown si è dimostrato sempre più solido e interessante ad ogni nuova presentazione, fino ad arrivare agli ottimi risultati emersi dalle prove più recenti, rendendolo uno dei titoli più interessanti del 2024. In seconda posizione, a distanza non enorme ma comunque significativa, troviamo Like a Dragon: Infinite Wealth, nuovo capitolo della celebre serie Sega che ci porta, in questo caso, in scenari inediti con una digressione alle Hawaii. Like a Dragon: Infinite Wealth presenta un certo cambio di atmosfere Il franchise conferma di essere particolarmente apprezzato, inoltre questo nuovo capitolo sembra anche decisamente ricco in termini di contenuti, con una quantità folle di attività da portare avanti parallelamente alla storia, cosa che lo rende davvero molto interessante. La terza posizione, forse un po' a sorpresa, tocca a War Hospital, che potrebbe essere la sorpresa di questo gennaio 2024: il "survival sociale" di Brave Lamb Studio ci vede infatti nell'inedita situazione di dover gestire un ospedale da campo durante la Prima Guerra Mondiale, avendo a che fare con una serie di problematiche che spesso vengono trascurate nei molti videogiochi ad ambientazione bellica.