Escape from Tarkov: sviluppatori cacciano 11.000 bari in due settimane e ne svelano i nomi

Escape from Tarkov ha dato battaglia ai bari e in un paio di settimane il team è stato in grado di bandire oltre 11.000 "cheater". L'annuncio è avvenuto tramite l'account Twitter del gioco, come potete vedere poco sotto.

"Dal 27 dicembre al 12 gennaio, con il supporto dell'anti-cheat BattlEye, più di 11000 cheater sono stati bannati in Escape from Tarkov." recita il messaggio ufficiale condiviso dagli sviluppatori tramite Twitter.

Inoltre, il team di sviluppo ha anche condiviso un Google Doc nel quale svela gli username di coloro che sono stati allontanati da Escape from Tarkov in quanto sospetti bari.