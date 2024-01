Escape From Tarkov potrebbe rendere la neve un elemento fisso del gioco

Lo sviluppatore di Escape From Tarkov, Battlestate Games, ha confermato che la neve, che ricordiamo è stata aggiunta come parte dell'evento temporaneo per il periodo festivo di dicembre, potrebbe diventare un elemento fisso dello sparatutto.

Oltre al ritorno degli alberi di Natale e di un Babbo Natale che distribuisce regali, l'aggiornamento di dicembre di Escape From Tarkov aveva infatti ricoperto di neve tutte le mappe del gioco. Si riteneva che, passate le feste, la neve sarebbe sparita ma Nikita Buyanov, COO di Battlestate Games, ha annunciato che i giocatori potrebbero vederla più spesso in quanto si è rivelata molto popolare. "Allora, vi piace la neve, vero?", ha chiesto Buyanov in un post su Reddit. "Votate! Stiamo pensando di mantenerla e di aggiungerla come evento meteorologico".

Resta da vedere se la neve funzionerà come la pioggia e la nebbia - che possono apparire nelle incursioni tutto l'anno - o se sarà qualcosa di speciale relegato solo a periodi prescelti dagli sviluppatori.