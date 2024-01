Netflix: le nuove uscite di gennaio, tra serie TV, criptovalute e il ritorno di He-Man

La nostra rassegna delle uscite di gennaio su Netflix sarà breve: questo primo aggiornamento del 2024, infatti, vi sembrerà un po' fiacco se siete videogiocatori incalliti - altrimenti che ci fareste su queste pagine? - e cercate qualche contenuto nelle corde del vostro hobby preferito, ma spulciandolo per bene si trovano alcune proposte meritevoli di attenzione. Vediamo insieme quali.

Bitconned: La truffa di una criptovaluta Bitconned è un documentario che racconta delle truffe di Ray Trapani nel mercato delle criptovalute Nel nuovo documentario su Netflix chiamato Bitconned si afferma, nelle ultime scene, che dal 2017 a oggi si stima un buon 78% di truffe incentrate sul sistema delle criptovalute: oggi sono passate un po' di moda, ma fino a qualche tempo fa se ne parlava anche troppo. Un sistema finanziario, citando sempre il documentario, "creato solo per insegnarci a non fidarci di nessuno". Tipo di Ray Trapani, protagonista di questa pellicola - disponibile dal 1 gennaio - che ci racconta l'ascesa e la rovinosa caduta di Centra Tech: Trapani è un mascalzone e la truffa che ha messo in piedi, uscendone praticamente vincitore, dà una buona idea non solo del fenomeno delle criptovalute, ma anche dei rischi che corriamo ogni giorno se non teniamo gli occhi aperti e le orecchie tese.

La società della neve La società della neve racconta dell'incidente del volo 571 nel 1972 Disponibile dal 4 gennaio, La società della neve è un film diretto dal talentuoso J. A. Bayona (The Impossible, Jurassic World: Il regno distrutto e altri), e che è stato selezionato per rappresentare la Spagna ai prossimi Premi Oscar come miglior pellicola internazionale: ispirato al libro di Pablo Vierci, racconta il disastro aereo delle Ande del 1972. Il volo 571 si schiantò sulle Ande il 13 ottobre; nell'incidente morirono dodici dei quarantacinque passeggeri, ma nella lunga odissea che ne seguì, e che all'epoca generò un tragico circo mediatico, sopravvissero soltanto in sedici che, tra le altre cose, furono costretti a nutrirsi dei resti di amici e parenti. Una storia drammatica quanto avvincente - che è già diventata un film in passato - che merita, tuttavia, di essere ricordata.

The Brothers Sun Michelle Yeoh, Sam Li e Justin Chien in The Brothers Sun Sempre il 4 gennaio diventerà disponibile anche The Brothers Sun, l'ultima fatica di Brad Falchuk, meglio conosciuto per produzioni come Glee, American Horror Story e Scream Queens. La nuova serie TV in otto episodi ha per protagonisti Bruce e Charles Sun, due fratelli con uno scomodo lignaggio da gangster che il primo ignorava completamente, mentre il secondo aveva abbracciato come sicario prezzolato. Nel mezzo, la madre Eileen - interpretata dalla grandissima Michelle Yeoh - che si trasferisce con loro a Los Angeles per cominciare una nuova vita. Ovviamente è tutto inutile e i guai li seguiranno anche negli Stati Uniti, dando inizio a quella che sembra una divertente commedia nera piena d'azione.

Lift In Lift assisteremo a un ambizioso colpo su un aereo ad alta quota Disponibile dal 12 gennaio, Lift (di F. Gary Gray) sembra il solito heist movie - cioè una storia incentrata su una grande rapina, per intenderci - ma ha due frecce al suo arco: primo, il regista de Il negoziatore, The Italian Job, Straight Outta Compton e altri; secondo, un cast che può contare sul protagonista Kevin Heart, ma anche su Gugu Mbatha-Raw, Vincent D'Onofrio, Jacob Batalon, Jean Reno e Sam Worthington. Questa volta si tratta di rubare cento milioni di dollari in lingotti d'oro da un'aereo ad alta quota: ok, non si tratta dell'idea più originale del mondo, ma sembra un film con cui passare una serata piacevole e a cervello spento. Il ché ogni tanto non guasta.

Dungeon Food Dungeon Food è un anime in cui, come suggerisce il titolo, il cibo sarà centrale nell'avventura dei protagonisti In arrivo il 4 gennaio, Dungeon Food è un nuovo anime prodotto da Studio Trigger che sarà pubblicato al ritmo di un episodio a settimana: basato sul manga in quattordici volumi di Ryōko Kui, dovrebbe tenerci compagnia per qualche tempo ed è probabilmente la cosa più vicina a un videogioco che troverete su Netflix in questa rassegna. In un mondo fantasy che ricorda da vicino Dungeons & Dragons, in cui gli avventurieri esplorano i sotterranei di antiche rovine in cerca di un famigerato tesoro, il protagonista perde la sorella durante una spedizione e mette insieme una squadra per andare a salvarla. L'unico problema sono i viveri... ma essendo una corsa contro il tempo, i nostri decidono di mangiare quel che trovano, mostri compresi. Tratto da un manga esilarante, promette di essere uno degli anime più divertenti dell'anno.

Masters of the Universe: Revolution Dopo il successo di Revelation, Masters of the Universe: Revolution continuerà le avventure moderne di He-Man A fine mese - per la precisione, il 25 gennaio - prosegue il revival targato Kevin Smith: in Masters of the Universe: Revolution tornano He-Man e i Dominatori dell'Universo, alle prese con un redivivo (cyber) Skeletor e, probabilmente, l'Orda di Hordak. Non sappiamo altro, in realtà, perché la trama è avvolta nel mistero. La prima miniserie, Revelation, è stata un successo, ma alcune scelte di Smith hanno sollevato non poche polemiche, in particolare quella di incentrare gran parte della storia sul personaggio di Teela: il regista di Clerks, Dogma e Red State, tuttavia, è famoso per le sue provocazioni, oltre che per essere un gigantesco nerd di prima categoria, e non vediamo l'ora di scoprire cosa si sia inventato per questa nuova miniserie.