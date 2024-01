Apple M3 Ultra è previsto per la metà del 2024, ma non arriverà su tutti i Mac

Indiscrezioni e supposizioni

I 4 chip della famiglia M3

Un nuovo rapporto di TrendForce discute la situazione di TSMC, che ha iniziato a garantire nuovi ordini di chip da 3 nm a diversi clienti, tra cui Apple.

MediaTek, Qualcomm e altri dovrebbero adottare il nuovo processo 'N3E' della società taiwanese di semiconduttori, che offre resa migliore e un costo inferiore per wafer rispetto alla variante 'N3B' utilizzata in esclusiva da Apple.

TrendForce afferma che il nodo N3E sarà utilizzato per la produzione in massa sia di A18 Pro che di M3 Ultra, con voci non confermate riguardo un lancio anticipato del secondo.

Un rapporto precedente indicava che il quarto SoC della famiglia non sarebbe stato rivelato prima della fine del 2024.

E invece M3 Ultra, con i suoi potenziali 32 core CPU e 80 core GPU, potrebbe essere lanciato già quest'estate, ma probabilmente solo su Mac Studio.

La fonte non ha accennato a Mac Pro, lasciando aperta la possibilità che l'azienda stia considerando di non aggiornare la versione più grande della workstation.