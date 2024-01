Archiact annuncia lincenziamenti, è il team di DOOM 3: VR Edition e Journey To Foundation

Archiact - team dedicato ai videogiochi VR noto per DOOM 3: VR Edition e Journey To Foundation - ha annunciato una serie di licenziamenti tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, cogliendo l'occasione per chiedere a qualsiasi team in cerca di personale di contattare la compagnia così che questa possa aiutare il più possibile le persone colpite dai licenziamenti.

Archiact ha scritto: "Siamo estremamente rattristati dal dover condividere che abbiamo dovuto dire addio a un certo numero di talentuosi colleghi questa settimana. Non è stata una decisione presa con leggerezza e stiamo lavorando con questi individui per semplificare questa difficile transizione il più possibile."

"Se state attualmente assumendo per qualsiasi dei seguenti ruoli, per favore contattaci direttamente così che permetterci di condividere le informazioni con i nostri ex-colleghi." I reparti colpiti sono Animazione, Arte, Audio, Ingegneria, Game Design, IT, Narrativa, Produzione e QA.