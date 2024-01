Un nuovo Lords of the Fallen, un survival horror e altro emergono tra i progetti di CI Games

Andando a scavare tra i documenti pubblici di CI Games, il team di Lords of the Fallen, emergono quelli che sembrano essere tre progetti in corso presso la compagnia, tra i quali proprio un seguito di Lords of the Fallen, un survival horror e un altro gioco open world.

Non si tratta di annunci ufficiali, ma le informazioni derivano da presentazioni interne dell'etichetta e da curriculum di vari sviluppatori, dunque non sono proprio campate in aria: non possono essere prese per vere al 100% considerando che i progetti potrebbero non essere in corso o subire variazioni, ma è possibile che siano verosimili.

I titoli in questione sono soprattutto nomi in codice al momento, con CI Games che evidentemente non ha ancora fissato dei titoli ufficiali per i tre giochi in sviluppo, ma intanto le informazioni cominciano già ad essere interessanti.