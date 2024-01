Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra: trapelati tuti i prezzi per il mercato italiano

Sta per arrivare il momento della presentazione ufficiale per i nuovi top di gamma della titanica azienda sudcoreana. La linea Samsung Galaxy S24 include i dispositivi più attesi di questa fase dell'anno, come dimostrano le numerose anticipazioni diffuse in rete.

Grazie alle ultime informazioni trapelate, possiamo dare un'occhiata ai presunti prezzi di vendita per il mercato italiano dei futuri dispositivi di punta, insieme alle conferme sul processore che potrebbe essere utilizzato per la variante Plus del Galaxy S24. Le possibili tariffe per i nuovi modelli Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra sono state svelate da diverse fonti e potrebbero essere inferiori rispetto alla generazione precedente.

I prezzi e i modelli Samsung Galaxy S24, S24 Ultra e S24 Plus in quest'ordine Le informazioni preliminari sui possibili prezzi dei dispositivi della serie Galaxy S24 per il mercato europeo hanno cominciato a delineare un quadro.

Tuttavia, è da considerare che tali dati potrebbero non essere del tutto precisi poiché Samsung, come altre aziende, potrebbe adattare leggermente i prezzi a seconda del mercato di destinazione. Recentemente, Roland Quandt, fonte solitamente affidabile, ha condiviso le sue previsioni sui prezzi di vendita per il mercato italiano su X (ex Twitter): sembra che Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra approderanno sul nostro territorio con prezzi che potrebbero sorprendere positivamente gli acquirenti. Si conferma la tendenza dei prezzi inferiori rispetto all'anno precedente. Ecco un riepilogo dei possibili prezzi in Italia: Galaxy S24 (128 GB): 899 euro

Galaxy S24 (256 GB): 959 euro

Galaxy S24 Plus (256 GB): 1.149 euro

Galaxy S24 Plus (512 GB): 1.269 euro

Galaxy S24 Ultra (256 GB): 1.449 euro

Galaxy S24 Ultra (512 GB): 1.569 euro

Galaxy S24 Ultra (1 TB): 1.809 euro