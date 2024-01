Sony al CES 2024: PlayStation VR2 potrebbe essere protagonista della conferenza

Come sappiamo già da tempo, Sony sarà al CES 2024 e in tale occasione terrà una propria presentazione: si tratta di una vera e propria tradizione per la compagnia nipponica ed è possibile che in tale evento emergano anche notizie nell'ambito videoludico, con alcuni indizi che fanno pensare a novità riguardanti PlayStation VR2.

In effetti, la questione è già stata sollevata quando è arrivata la conferma della presenza di Sony al CES 2024, ma alcuni indizi sembrano andare più nello specifico e confermare, in qualche modo, il fatto che durante la presentazione possa esserci spazio per giochi dedicati a PlayStation VR2.

Una delle immagini promozionali della presentazione Sony al CES 2024 riporta chiaramente il simbolo di Ghostbusters con la presenza dei controller PlayStation VR2 Sense, a indicare la presenza del visore e anche probabilmente del gioco in questione, oltre ad altre novità in questo ambito.