Meta Quest 2 di nuovo in sconto anche su Amazon, allo stesso prezzo del Meta Store

Meta Quest 2, le caratteristiche

Questo pacchetto in offerta propone un visore VR, due controller Touch, due batterie AA, una custodia in silicone, il distanziatore per gli occhiali, il cavo di ricarica e l'alimentatore. Il modello in offerta è da 128 GB.

Con Meta Quest 2 è possibile giocare popolari giochi VR come Among Us VR, Iron Man VR e Roblox, oltre a usare varie applicazioni in realtà virtuale, dedicate al fitness, alle attività sociali e all'intrattenimento. Non è necessario collegare il visore al computer per usarlo: funziona in modo completamente indipendente.