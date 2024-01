Arcane: Stagione 2, il primo trailer di Netflix mostra due nuovi personaggi

Finalmente vediamo qualcosa di più sostanzioso su Arcane: Stagione 2 con un primo teaser trailer vero e proprio che, sebbene ancora molto vago, comincia a fare luce su alcuni contenuti che caratterizzeranno la storia della seconda stagione, in particolare due nuovi personaggi del folto cast di League of Legends che verranno inseriti al suo interno.

Un cast sempre più ampio

Singed e Warwick in un'immagine del trailer di Arcane Stagione 2

In tutto il caos che deriverà probabilmente dalla lotta tra Piltover e Zaun, dunque, attendiamo anche l'introduzione di Singed e Warwick, altri due personaggi dall'enorme cast di League of Legends che entreranno all'interno della narrazione della serie animata, probabilmente non le uniche novità di questa seconda stagione.

Singed è un alchimista di Zaun dotato di grande intelletto, ma che ha praticamente perso il controllo e la sanità mentale dietro ad esperimenti sempre più estremi, tanto da farlo diventare un folle privo di qualsiasi traccia di umanità.

Warwick, la "furia scatenata di Zaun", è un gigantesco lupo mostruoso, modificato proprio dagli esperimenti alchemici che ne hanno straziato il corpo, portandolo ad accumula una furia totale che sfoga dando la caccia ai criminali della città.

Attendiamo dunque di vederli in azione nella seconda parte della serie, ricordando che il mese d'uscita di Arcane: Stagione 2 è ancora decisamente lontano, fissato per novembre 2024.