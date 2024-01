World of Demons: l'esclusiva PlatinumGames lascia Apple Arcade e scomparirà del tutto

Per la precisione, il gioco è destinato ad abbandonare il catalogo scaricabile del servizio su abbonamento Apple il 18 gennaio 2024, e di fatto già questo lo rende non fruibile altrove, visto che è esclusivamente legato a tale piattaforma. Inoltre, dall' 1 febbraio 2024 il supporto verrà totalmente disattivato, di fatto cancellato il gioco del tutto.

Tra le conseguenze inquietanti della distribuzione esclusivamente digitale possiamo ora annoverare anche la totale scomparsa di World of Demons , interessante action di PlatinumGames sviluppato come esclusiva Apple Arcade , che uscendo dal catalogo del servizio in abbonamento di fatto non sarà più disponibile da nessuna parte.

Un vero peccato

World of Demons è caratterizzato da uno stile grafico che richiama le illustrazioni classiche giapponesi

Questo significa che anche coloro che l'hanno scaricato sulle piattaforme Apple non potranno più giocarci, vista la rimozione dal catalogo e la successiva conclusione del supporto, dunque non ci sarà modo di fruire del gioco in alcuna maniera.

Questo a meno che non emergano nuovi accordi che possano consentire di portare World of Demons su altre piattaforme, ad esempio su console, ma al momento non sembra ci siano soluzioni del genere in programma, almeno in base alle comunicazioni di PlatinumGames.

Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di World of Demons, da cui emerge un'ottima valutazione del gioco. Proprio il suo valore, e il fatto che venga da uno studio decisamente rinomato, rendono questa scomparsa artificiosa del titolo piuttosto strana e difficile da digerire.