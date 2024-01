PS5 Pro non sarà annunciata al CES di gennaio: sarebbe la mossa peggiore per Sony, per Henderson

Ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale, quanto più di una considerazione di Henderson , che ricordiamo però essere ben informato sul mondo Sony, visto che aveva anticipato prodotti come PS5 Slim e i nuovi headset audio ufficiali.

Perché Sony non dovrebbe svelare PS5 Pro a breve?

PS5 Slim è il modello attuale

Come indicato anche da Henderson in un altro tweet, a Sony non conviene annunciare un nuovo modello di PS5, ancora di più il modello Pro, con largo anticipo. Molti giocatori deciderebbero di non acquistare il modello base in attesa di vedere cosa è in grado di fare la versione potenziata.

Un annuncio prematuro rischia di rallentare le vendite di PS5 per diversi mesi. A questo riguardo, una società d'analisi afferma che già ora PS5 non sta vendendo abbastanza e sarà un problema per PS6.