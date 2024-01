Google Chrome inizia a rimuovere i cookie all'1% del pubblico: ecco come scoprire se tocca a voi

Google ha promesso che, entro il terzo trimestre del 2024, eliminerà completamente i cookie di terze parti.

Attualmente, l'1% degli utenti di Chrome è già coinvolto nei test di limitazione del tracciamento delle attività. Gli editori e i gestori di siti web solitamente utilizzano i cookie come strumento per profilare gli utenti e proporre contenuti mirati in base ai loro interessi; in passato, Google era stata accusata di tracciare gli utenti anche quando in modalità Incognito su Chrome. Dopo un lungo periodo di pianificazione, l'azienda ha deciso di eliminare i cookie di terze parti, introducendo un nuovo sistema chiamato "Privacy Sandbox".

Questo sistema consentirà agli inserzionisti di continuare a mostrare annunci basati sugli interessi degli utenti, mantenendo al contempo un livello più elevato di privacy.

Tracciamento o meno? Chi adoperava i cookie dovrà provvedere a trovare alternative per le sue strategie pubblicitarie su Chrome? La funzione di Protezione Antitracciamento limita il monitoraggio tra siti web, impedendo di accedere ai cookie di terze parti per impostazione predefinita. Dal 4 gennaio, circa 30 milioni di utenti di Chrome hanno ricevuto accesso alla funzione, come parte dell'iniziativa Privacy Sandbox di Google. Privacy Sandbox è un progetto che gioca un ruolo cruciale nel panorama della pubblicità online, puntando a migliorare la privacy senza interruzioni nella fruizione dei servizi digitali, riducendo il tracciamento tra siti e app durante la navigazione. Entro settembre, la funzione di Protezione sarà attiva per tutti gli utenti di Chrome.

Nonostante ciò, Google traccerà comunque in un certo modo gli utenti: suddividendoli per interessi comuni, anche se in ordini più ampi e generali.

Un esempio potrebbe riguardare tutti gli appassionati di Sony, oppure tutti i videogiocatori Nintendo, per intenderci. Google, fortemente dipendente dagli introiti pubblicitari, con il suo compromesso non ha soddisfatto appieno i pareri di alcuni attivisti, visto che gli inserzionisti potranno comunque accedere a informazioni per orientare le pubblicità. L'Electronic Frontier Foundation (EFF) ha criticato questa pratica, sottolineando che il tracciamento viene effettuato da un'unica entità potente come Chrome, che può condividere queste informazioni con gli inserzionisti interessati, sollevando questioni sulla protezione della privacy degli utenti.