PS5 non vende abbastanza e sarà un problema per PS6, dice un'analisi di Toyo Securities

La società di intermediazione mobiliare Toyo Securities ha tenuto una conferenza a fine 2023 per discutere delle vendite di PS5 e, secondo il report di GamesIndustry Japan e la traduzione in inglese di Wccftech, la compagnia ritiene che Sony non sarà in grado di vendere un numero sufficiente di PS5.

Precisamente, la compagnia afferma che Sony venderà 18,5 milioni di PS5 nel 2024, mancando l'obiettivo di 25 milioni. PS5 Slim, secondo le indicazioni della compagnia, non sta vendendo abbastanza per poter superare le vendite di PS4, facendo un confronto su periodi di tempo simili.

Al tempo stesso, Toyo Securities afferma che PS5 sta comunque vendendo bene e che Sony Interactive Entertainment segnalerà i dati come positivi.