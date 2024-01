Steam, ora i boomer shooter sono riconosciuti come un genere ufficiale

Steam ha aggiunto un altro tag al suo catalogo, che di fatto va a riconoscere un genere che si è fatto largo negli ultimi anni, quello dei boomer shooter , ossia tutti quegli sparatutto in prima persona che guardano ai classici del genere, in particolare a Doom, ma anche Quake, Wolfenstein 3, Duke Nukem 3D e altri ancora, spesso adottandone le stesse tecnologie o usando i nuovi motori per imitare i vecchi.

I boomer shooter hanno preso davvero piede negli ultimi anni

Titoli quali Dusk, HROT, Prodeus, REKKR: Sunken Land, Turbo Overkill, Ion Fury e tanti altri ancora sono ora raccolti sotto una categoria specifica di Steam, che accoglie appunto anche gli FPS classici come Dark Forces o Hexen.

Quello dei boomer shooter è un genere nostalgico con cui la comunità degli appassionati ha espresso il suo scontento per gli sparatutto in prima persona moderni, andando a riprendere alcune delle meccaniche essenziali dei primi esponenti, creando così una serie di prodotti pensati appositamente per gli appassionati.

In linea di massima, in un'epoca di produzioni miliardarie ad alto rischio, che falliscono se non vendono dieci milioni di copie, è anche un genere estremamente sostenibile, considerando che si basa su tecnologie già ampiamente rodate, gestibili da team relativamente piccoli, spesso formati addirittura da una singola persona.

Come spiegato da Andrew Hulshult, autore di Dusk e di altri eccellenti boomer shooter, il nome adottato dal genere è nato proprio durante lo sviluppo del suo sparatutto più celebre, usato semplicemente perché divertente: "Quindi lo abbiamo usato perché ci divertiva. Quindi è stato associato a un intero genere di sparatutto. Oggi è addirittura una categoria su Steam. Amo questa realtà."

Il nuovo tag di genere su Steam aiuterà sicuramente i boomer shooter a diffondersi maggiormente. Il genere del resto appare in espansione... pure troppo, considerando quanti ne escono ogni anno, con il rischio di saturare un po' l'offerta.