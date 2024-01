Sostenibilità dei tripla A, se ne parlerà molto nel 2024 per l'ex presidente di SIE Shawn Layden

Secondo Shawn Layden, ex presidente di SIE Worldwide Studios, nel 2024 sentiremo parlare moltissimo della sostenibilità del mercato dei tripla A. Layden ha toccato l'argomento rispondendo a un utente su X, @foxygames_uk, che parlava di come il budget di alcuni giochi tripla A abbia ampiamente superato quelli dei blockbuster cinematografici, portando come esempio il costo di sviluppo di Marvel's Spider-Man 2, che secondo i documenti rubati a Insomniac Games nel leak pre natalizio, sarebbe costato più di 300 milioni di dollari.

@foxygames_uk ha quindi citato direttamente Layden, che sottolineò il problema già anni fa e che viene richiamato spessissimo quando si parla dell'argomento.