McDonald's: gli Happy Meal di Sonic the Hedgehog sono arrivati in Italia

McDonald's ha lanciato in Italia una nuova collaborazione a tema per gli Happy Meal, questa volta con protagonista Sonic the Hedgehog e gli altri personaggi protagonisti di Sonic Superstars, il platformer lanciato da Sega lo scorso anno.

All'interno di ogni Happy Meal a tema Sonic è possibile trovare uno tra i 12 set composti da un mini-skateboard e uno sticker ispirati ai personaggi della serie, inclusi Sonic, Amy, Tails e Knuckles. Non è finita qui, perché al lato di ogni confezione è presente un QR Code che una volta scansionato da smartphone permette di accedere a un mini-gioco a tema.

Il sito italiano di McDonald's per il momento non indica quando finirà la promozione, ma sappiamo che nel Regno Unito il termine è fissato al 6 febbraio e supponiamo che in Italia le tempistiche saranno identiche o comunque molto simili.