Baldur's Gate 3 include un toccante tributo al padre di un fan con il morbo di Alzheimer

Il messaggio ha fortemente toccato molti all'interno dello studio di sviluppo, tanto che una " super sceneggiatrice " ha raggiunto l'utente per chiedergli se poteva includere nel gioco un contenuto dedicato alla sua storia, visto che in tanti avevano avuto esperienze simili con parenti malati di Alzheimer o altri problemi mentali.

Nel 2020 l'utente Solfalia del forum ufficiale di Larian Studios ha condiviso un post di ringraziamento per aver pubblicato il primo atto del gioco in accesso anticipato . Il lancio gli ha permesso di giocarci con suo padre, con cui aveva giocato i titoli precedenti dello studio e anche quelli della serie stessa e a cui era stato diagnosticato, appunto, il morbo di Alzheimer.

Il post in cui è stata ripercorsa l'intera vicenda

Ora, con il lancio della versione finale del gioco, Solfalia è tornato a scrivere nei forum di Larian per ringraziare di quanto è stato fatto per suo padre, che è stato avvisato della novità prima che la malattia si aggravasse, ringraziando tutto il team.

Baldur's Gate 3 alla mano, Solfalia ha chiesto alla super sceneggiatrice, rimasta anonima, di indicargli dove trovare il tributo per suo padre, che credeva essere comunque piccolo (una linea di dialogo di un PNG generico, una menzione in un libro o qualcosa di simile). Invece gli è stato detto che si trattava di Golbraith, un PNG con tanto di un suo sotterraneo da esplorare. "Non solo Golbraith somiglia a mio padre, ma ha anche molte linee di dialogo," ha scritto Solfalia, aggiungendo che alcune di queste sono davvero toccanti. "I vari documenti nella casa sono incredibili, la pila di lettere tra Golbraith e suo figlio mi ha fatto venire un nodo in gola. Direi una bugia se dicessi di non aver quasi pianto. Il sotterraneo segreto del cacciatore di mindflayer era fantastico."

Solfalia ha poi raccontato tutto a suo padre, attualmente in una casa di cura, dove non può giocare a Baldur's Gate 3, che pare sia stato contentissimo del tributo.