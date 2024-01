Final Fantasy 7 Rebirth: Square Enix prende il merito per una cometa verde passata vicino alla Terra

Sebbene il tutto sia accaduto un anno fa, il Senior Marketing Manager di Square Enix ha colto l'occasione per sfruttare il commento della collega e ha affermato: "La nostra prima scelta era una meteora, ma questa sembrava un'alternativa accettabile. Ho chiesto al team se potevamo far passare la cometa vicino alla Terra il 29 febbraio, ma mi hanno risposto di no, lol".

Lo scorso anno è passata vicino alla Terra una rara cometa verde , che non viaggiava nella nostra regione dello spazio da ben 50.000 anni. Si è trattato di un fenomeno celeste notevole, sebbene non fosse visibile per molti. Ora, sebbene con un po' di ritardo, il team di marketing di Square Enix scherzosamente afferma che si è trattato di una loro trovata pubblicitaria per Final Fantasy 7 Rebirth .

Cosa centra la cometa verde con Final Fantasy 7?

Le comete non centrano nulla con Final Fantasy 7, ma le meteore sì. La meteora è parte del classico logo del videogioco e della storia, in un modo che non vi sveleremo in quanto sarebbe spoiler per chi si approccia vergine a Final Fantasy 7 Rebirth.

Il verde è inoltre un colore centrale in Final Fantasy 7 in quanto rappresenta il flusso vitale del pianeta e l'energia Mako usata dalla Shinra.

