Project Survive, nuovi dettagli sul survival horror RPG di CI Games

CI Games, produttore di Lords of the Fallen, sta lavorando a Project Survive, nome in codice di un survival horror RPG a base open world, e tempo fa un annuncio lavorativo per la ricerca di un combat designer ha rivelato nuovi dettagli sul gioco.

Conclusi i lavori insieme a Hexworks su Lords of The Fallen, che si prevede genererà incassi per 100 milioni di dollari, il publisher si sta dedicando a un progetto ambizioso e originale, stando alle sue stesse parole, focalizzato appunto sul combattimento e sullo spessore dei nemici.

Gli elementi RPG del titolo sembrano rappresentati dalla probabile possibilità di migliorare il livello delle armi e creare diverse build per il protagonista, mentre vengono menzionati gli scontri corpo a corpo tipici dei survival horror.

Non è tutto: nell'annuncio si ritrovano riferimenti alla potenziale presenza di microtransazioni ed elementi multiplayer, ad esempio una modalità cooperativa. Il motore grafico utilizzato per il titolo è l'Unreal Engine 5, come già rivelato lo scorso anno.