Lords of The Fallen: CI Games prevede ricavi per 100 milioni di dollari

Lords of The Fallen è forte di più di un milione di copie vendute dopo dieci giorni dal lancio, nonostante qualche problema, prontamente affrontato dal team di sviluppo, che ha pubblicato 24 patch post lancio e sta continuando a supportare attivamente il gioco.

CI Games ha grandi aspettative per Lords of The Fallen , l'ultima fatica di Hexworks. Secondo la compagnia, nei prossimi anni potrebbe superare i 100 milioni di dollari di ricavi . Si tratta di una delle principali proprietà intellettuali del gruppo, che nei prossimi anni sarà sviluppata con altri titoli e contenuti.

Interesse crescente

Stando a quanto dichiarato da Marek Tymiński, il presidente di CI Games: "L'interesse per il gioco sta crescendo, quindi crediamo fermamente che raggiungeremo questo obiettivo."

A ottobre 2023, L0rds of the Fallen si è classificato al 6° posto in Europa, e al 20° negli Stati Uniti tra i giochi più popolari di Steam.

Annunciati anche i lavori su "Project Survive", la prossima grande proprietà intellettuale di CI Games, sviluppata dallo studio interno Underdog Studio usando Unreal Engine 5. Nel 2024 intanto, Hexworks lancerà "Project 3", che dovrebbe essere un gioco di ruolo d'azione AAA. Entrambi i progetti usciranno su PC e console.

